Moins de 72 heures après la création du compte Twitter annonçant le retour de son iconique Hunter x Hunter, Yoshihiro Togashi comptabilise plus de deux millions de followers. Des chiffres qui font de lui le deuxième mangaka le plus suivi de la plateforme, juste derrière Kohei Horikoshi (My Hero Academia) et ses 2, 1 millions d'abonnés. Bientot la premiere place ?4 Nouveaux chapitres devraient bientot sortir et 6 autres ont deja leur brouillons.