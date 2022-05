Pour la nouvelle IP de de Barlog Santa Monica:- joueur unique- basé sur la Fantasy- distribution de magie- jeu de mêlée- Expertise pour l'action ou Action RPGPour le jeu de Bend:Univers avec des méchas et diverses créature (SF?)Le jeu multi d'InsomniacSûrement un PVE, ne semble pas être un jeu de tir. Et encore moins un jeu de tir compétitif

posted the 05/25/2022 at 12:21 PM by jenicris