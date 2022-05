Mak

Voici 4 zones de Xenoblade 3, déjà entraperçues dans les 2 trailers du jeu.On ne sait pas encore si Xenoblade 3 sera en monde ouvert comme Xenoblade X, en tout cas le level-design et le fait qu'on puisse voir l'épée de Mékonis et Uraya d'à peu près partout (au moins 2 zones) me donnent les mêmes vibes de grandeur que Xenoblade 1.Une zone verdoyante traversée par une rivière et qui combine des éléments de Jambe de Bionis de XC1 et du titan Gormott de XC2 dont j'avais déjà pointé la présence de ses nageoire dans mon analyse (premier trailer). A l'horizon, devant Uraya on peut apercevoir une main gisante à la verticale (théorisée être de Mor Ardain par certains).Une zone désertique avec une partie aride et une autre ensablée (faisant penser à la partie ensablée du titan Torna d'ailleurs). C'est la zone avec les doigts de Mékonis (le Bras Gisant dans Xenoblade 1) et son lieu secret qui sera identique dans Xenoblade 3. Une des captures d'écran confirme le retour des tombes de monstres uniques pour les réaffronter.C'est une zone possiblement connectée à Maktha vu les structures présentes. C'est ici que se trouve "Colonie Lambda" (le robot géant se cachant sous une cascade). 3 des 4 images ci-dessous se déroule au même endroit.Maktha qui semble être un mix entre la forêt de Makna (XC1) et la ville détruite de Morytha (XC2) (na + Mory).Il reste encore au moins 1 zone vue dans les trailers (la zone maritime où l'on pilote un bateau et avec des éléments distinctifs de la Mer d'Eryth et de Lefteria).Colonie 9 (le village de Shulk) devrait normalement être de la partie aussi, le nopon Riku en tout cas en fait mention lorsqu'il se présente au groupe de Mio lors de ce qui semble être la réunification.