Moyenne presse 3,1/5 (pour l’instant)Toujours aussi radical et extrême, Robert Eggers atteint une virtuosité et une ampleur dans la mise en scène qui emporte tout sur son passage, magnifiée par la photographie crépusculaire à la hauteur de l’ambiance sonore impressionnante.Robert Eggers confirme qu’il est un cinéaste essentiel avec ce film de Vikings exigeant et spectaculaire.Le troisième film de Robert Eggers est une immense réussite. Le cinéaste américain délaisse l’horreur graphique et psychologique pour un drame ultra-violent, sans pour autant mettre de côté son style très désaturé et empli d’ésotérisme.Des visions ponctuent l’intrigue. Elles ne sont pas forcément nécessaires. Mais pourquoi tordre le nez devant cet ouragan de couleurs et de violence, cette odyssée en peaux de bête?Surtout, Alexander Skarsgård impressionne en Amleth, monstre de virilité tout en muscles et cheveux longs, cruel et sanguinaire cachant un héros sensible avec un gros cœur qui bat.Robert Eggers se lance dans une grande fresque épique avec Alexander Skarsgård. L’ensemble est exactement ce qu’on pouvait espérer... et pas assez.Cette histoire de vengeance longtemps mûrie par un guerrier solitaire et mutique est trop classique pour surprendre de la part de l’auteur de The Lighthouse, mais l’ensemble, avec ses visions parfois dingo a quand même une sacrée gueule par rapport au tout-venant de cette « vikingsploitation » qui envahit tous nos écrans.Robert Eggers signe une épopée nordique avec Alexander Skarsgård et Nicole Kidman. De la fureur et du sang, de la magie et de l’action. Spectaculaire.The Northman est un film très vide et conscient de l’être ; on appelle ça communément un « exercice de style », une expression élégante pour qualifier les mises en scène qui s’agitent beaucoup pour rien.Ce cinéma érigeant l’expérience comme valeur absolue ne ménage aucune autre place pour son spectateur que celle d’un touriste de l’audiovisuel, éreinté par cette ponti"ante immersion en réalité historique augmentée.Cette dimension fantastique, calquée sur les croyances des personnages, appauvrit considérablement les enjeux du récit, déjà mince.