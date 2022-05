Salon la tradition de la Petite Souris, lorsqu’un enfant perd une dent de lait, il place sa dent sous son oreiller avant de se coucher. Généralement, il a un peu de mal à trouver le sommeil, car il est aussi impatient qu’un soir de Noël. Mais il finit par s’endormir, la tête remplie de beaux rêves.Le lendemain matin à son réveil, il trouve une pièce de monnaie à la place de sa dent tombée.Cette tradition est un rite initiatique qui symbolise la sortie de la petite enfance. Ce n’est pas un hasard si la Petite Souris apporte une pièce à l’enfant. C’est souvent le premier argent qu’il reçoit, il lui sera utile pour son entrée dans le monde des grands.C’est un stade très important dans la vie d’un enfant. Et bien souvent, la personne la plus émotionnée est sa maman qui voit son bébé devenir grand.La Petite Souris a aussi pour mission de rassurer l’enfant qui va perdre sa dent. En effet, l’idée d’avoir un trou à la place de sa dent et le fait qu’il y a parfois des saignements peuvent être inquiétants pour un enfant. L’idée de recevoir un petit cadeau et d’être célébré comme un grand sont pour lui très rassurants.La Petite Souris joue également un rôle important dans l’hygiène buco dentaire. Les enfants ayant à cœur d’avoir de belles dents bien blanches à offrir à la Petite Souris.L’origine de la Petite Souris viendrait d’un conte français du 18e siècle que l’on doit à Madame d’Aulnoy, une baronne qui vécut de 1650 à 1705 sous le règne du roi Louis XIV.Il s’intitule La Bonne Petite Souris, et conte l’histoire d’une fée qui se change en une souris pour aider une reine à se défendre contre un méchant roi. La souris le hante en se cachant sous son oreiller et en lui faisant tomber toutes ses dents.Une croyance plus ancienne voulait que lorsque la dent tombée était mangée par un animal, la nouvelle dent prenne les caractéristiques des dents de l’animal en question. C’est pourquoi, les parents donnaient parfois la dent perdue à une souris en espérant que la nouvelle dent de leur enfant soit aussi dure et aiguisée que celles du rongeur.La légende de la Petite Souris aide nos enfants à grandir.Les enfants ont une imagination débordante. Leur univers est peuplé d’être imaginaires et fantastiques qui leur permettent de développer leur créativité. C’est de l’imaginaire que nous proviennent tant de chefs d’œuvres.La Petite Souris est aussi une façon de mettre un peu de magie dans sa vie, de créer une certaine complicité avec les enfants en faisant revivre aux parents des souvenirs d’enfance.