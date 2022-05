Fortnite, gratuit sur Xbox Cloud Gaming, fait partie de l'initiative "Xbox Everywhere" de Microsoft, dont nous allons certainement entendre parler dans les mois à venir. xCloud se prépare à accueillir davantage de marchés, de jeux et d'appareils.

Xbox Everywhere comprend des dispositifs tels qu'un Puck TV pour Xbox Cloud Gaming, des applications pour téléviseurs et même le projet initial de Microsoft de vous permettre de jouer à tous les jeux Xbox que vous possédez via le cloud.

Tom Warren:Il confirme également qu'il y aura pas de stick comme Chromecast mais un Puck TV comme un Xfinity Flex ou Roku.Un truc dans le genre :