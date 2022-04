This is Miyamoto. After consulting with Chris-san, my partner at Illumination on the Super Mario Bros. film, we decided to move the global release to Spring 2023–April 28 in Japan and April 7 in North America. My deepest apologies but I promise it will be well worth the wait.

Pour ceux qui comptaient se détendre avec Mario au cinéma décembre prochain, Nintendo annonce que le film Super Mario produit par le studio Illumination (Moi, Moche et Méchant) est repoussé au 7 avril 2023.On attend toujours le premier trailer.