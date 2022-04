L'événement Kimetsu no Utage: Yûkaku-hen, dédié à l'anime Demon Slayer, a partagé aujourd'hui une vidéo promotionnelle pour son nouvel arc : Le village des forgeurs de sabres (Katanakaji no Sato-Hen) :

Who likes this ?

posted the 04/17/2022 at 10:29 AM by guiguif