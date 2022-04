Date de sortie : 21 Avril 2022 JAPON

24 Juin 2022 (Occident)

Après avoir ressuscité Wild Guns avec Wild Guns Reloaded et The Ninja Warriors avec The Ninja Saviors : Return of the Warriors, l’équipe Tengo Project de Natsume Atari et Taito a donc maintenant décidé de s’attaquer à Pocky & Rocky Reshrined (KiKi KaiKai en japonais). Le jeu conservera un aspect 16-bit, tout en ayant des graphismes et des sons améliorés. Pour travailler sur ce projet, l’artiste Toshiyashu Miyabe a accepté de rejoindre l’équipe de Tengo Project. Il avait d’ailleurs déclaré à Famitsu qu’ils ont décidé de commencer à développer le nouveau jeu en pensant au fait que s’ils ne répondaient pas aux demandes de produire un remake maintenant, ils ne pourraient pas avoir la chance de le faire à l’avenir compte tenu de l’âge de l’équipe. Cependant, au lieu d’un remake, ils ont voulu faire un jeu complètement inédit, dédié aussi bien aux fans du premier Pocky & Rocky qu’aux personnes qui découvriront la série avec Pocky & Rocky Reshrined, avec tout un tas de nouveautés. Bien sûr, Sayo-chan (Pocky) et Manuke (Rocky) seront de retour pour cette nouvelle aventure, où ils devront vaincre les terribles Nopino Goblins. Il sera également possible de jouer à deux, et un classement en ligne sera disponible.-5 personnages jouables-Mode facile déverrouillable