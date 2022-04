Nobuteru Yūki l'artiste derriere le chara design d'animes celebre comme Gunnm, Escaflowne, Lodoss ou Heat Guy J, mais aussi de jeux video tels que Seiken Densetsu 3, Azure Dreams, Solatorobo et evidement Chrono Cross, a fait une nouvelle illustration représentant les perso principaux et qui est utilisé cette semaine comme couverture du Famitsu.

posted the 04/04/2022 at 05:00 PM by guiguif