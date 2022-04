Et ce sera pour Juillet que la seconde saison de Made in Abyss nommée Made in Abyss: Retsujitsu no Ougonkyo sortira.La premiere saison est sorti en 2017 et un film lui faisant suite est sorti en 2020."Au pied de la ville de Orse s’étend l’Abysse, une faille gigantesque à la profondeur inconnue habitée par d’étranges créatures et remplie d’antiques reliques.Ceux qui décident d’y aller sont appelés les Caverniers dont Rico, une jeune orpheline obsédée par l’Abysse et désirant marcher sur les traces de sa mère qui y a disparu.Un jour, elle fait la rencontre de Reg, un androïde qui a l’apparence d’un petit garçon, et avec qui, elle va tenter de percer les mystères de Abyss…"