Le remaster de Chrono Cross s'accompagnera d'une nouvelle chanson appelée Dreams of the Past, Memories. Elle est evidement composé par Yasunori Mitsuda et est chanté par la chanteuse irlandaise Aisling McGlynn.Le jeu sortira le 7 Avril en demat sur tout les supports et en boite a la fin du mois uniquement en version Asia (comportant le FR)