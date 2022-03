Vient de Jez Cordon/Miles Dompier sur leur nouvelle vidéo. Pour résumer :



-Il y a eu un désaccord sur la façon de procéder (plus de détails si dessous) et sur le personnel qui devait dev Perfect Dark.



-Il y avait deux courants de pensée à The Initiative. L'un pensait qu'il fallait embaucher des devs et l'autre pensait qu'ils devaient rester un petit studio.



-Le second groupe (celui qui voulaient que TI reste une petite team) voulait faire venir Crystal Dynamics a l'instar des autres studios qui feraient venir des studios de soutien pour le développement de leurs jeux.



Jez dit que TI a été structuré pour ne pas avoir de crunch et pour rester "flat-lined", comme Valve (ce qui est bien sûr un problème).



Jez a mentionné qu'ils ont voulu Crystal Dynamics pour gagner du temps, répondre à leurs ambitions et à nos nouvelles attentes (de joueurs). Cela été considéré comme la meilleure façon d'avancer pour le développement de Perfect Dark. Cela a provoqué des frictions, bien sûr, et c'est pourquoi certains devs sont partis. Jez dit que les personnes qui sont restées croyaient en cette méthode...