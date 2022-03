Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Analyse technique du jeu Assetto Corsa Competizione par Digtal Foundry:







Résumé Analyse technique du jeu

■4K dynamique + TAA (1152p~2160p).■Résolution plus élevée des ombres.■Performances plus stables avec quelques baisses à 55fps mais en général on reste sur du 60fps la plupart du temps.■Bonne prise en charge de la DualSense.■4K dynamique + TAA (1440p~2160p).■60fps moins stable avec des chutes jusqu'à 45fps voir moins (des baisses à 30fps lors des replays) dés qu'il y a plus de voitures en piste sous la pluie.■1440p dynamique (1080p~1440p).■Densité de l'herbe plus faible.■Textures moins détaillées.■Qualité des ombres du niveau de la version XSX.■60fps avec des chutes occasionnelles à 50fps (des baisses jusqu'à 30fps lors des replays).■Le jeu a quelques soucis de pop-in lors des replays en plus d'artefacts temporels visibles sous la pluie.■Les temps de chargement :XSX/S : ~8s.PS5 : ~11s.