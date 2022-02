CD project confirme pour demain un stream "redStream" surement multi-projets. Ils travaillent sur witcher 3 raytracing et surtout le très attendu patch next-gen Cyberpunk 2077. J'ai stoppé mon run CB2077 sur PC en attendant les patch perso, hâte de voir cette version, en espérant plus que de jolies effets techniques ajoutés !

posted the 02/14/2022 at 03:44 PM by wickette