Bonjour chers collègues chasseurs,Je souhaiterais vous proposer ma toute nouvelle vidéo, qui vient conclure mon guide ésotérisme Bloodborne Dans cette vidéo, vous allez découvrir le setup de gemmes élémentaires ultime. Autrement dit, celui qui vous permettra de faire le plus de dégâts en PvE sur Bloodborne, avec votre build ésotérique.Ainsi, vous verrez :▪ Les bases des gemmes et des bonus de chasseur de monstres / êtres cosmiques.▪ Pourquoi ces bonus contribuent à la puissance de vos armes élémentaires.▪ Comment farmer une gemme élémentaire maudite radiale spécifique, qui quand elle est associée au bonus de chasseur adéquat, fait toute la différence.

posted the 02/07/2022 at 10:06 AM by guidafunkyman1