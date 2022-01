Date : 10 Mai 2022 (USA) / 13 Mai 2022 (Europe)

Une compilation des RPG :-Makai Kingdom : Reclaimed and Rebound-ZHP : Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman.Makai Kingdom : Reclaimed and Rebound est une version améliorée de Makai Kingdom : Chronicles of the Sacred Tome, qui est sorti en 2005 sur PlayStation 2. Il avait déjà eu droit à une première version améliorée, Phantom Kingdom Portable, qui est sortie exclusivement au Japon en 2011 sur PSP. Elle ajoutait un tout nouveau scénario, Papa is the Strongest Overlord in the Universe, et des combats avec Valvatorez et Fenrich de Disgaea 4. Ces nouveautés seront bien incluses dans la version Reclaimed and Rebound sur Switch et PC, NIS America précisant qu’il y aura de nouveaux personnages et une nouvelle histoire (le Petta Mode).ZHP est sorti à l’origine en 2010 exclusivement sur PSP et fait partie des titres les plus appréciés de Nippon Ichi Software, au point que le studio s’inspire de son gameplay pour un autre jeu sorti quelques années plus tard, The Guided Fate Paradox sur PS3. Contrairement à Makai Kingdom, il ne s’agira pas d’une version améliorée et il n’y aura pas de nouveau contenu.