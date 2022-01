Vu qu'on est en période creuse, j'ai décidé de rattraper quelques vieux jeux sur 360 et l'actu tombe bien.Singularity, qu'on pourrait qualifier comme le Bioshock d'Activision par Raven Software, est sorti en 2010 et m'a toujours fait de l'oeil sans jamais que je ne saute le pas, c'est désormais fait.- Toujours regardable en 2021- Bonne ambiance- Gameplay plaisant- Scenario qui se laisse suivre- Bon level design- Trop facile en normal- Un peu court (7/8 heures grand max)- Pas de boss de fin- Pas vraiment de replay valueSingularity reprend le schema d'un Bioshock a savoir un hero laché dans un endroit ou il se passe des choses un peu chelou (ici une ile Russe abandonnée), un jeu linéaire avec un bon level design avec plein de secret cachés ici et là, de la customisations de pouvoirs et d'armes, des mini énigmes ect... et si il n'atteint pas son mentor, tout ce qu'il fait il le fait plutot bien, ce qui fait que pour un FPS (genre qui vieilli plutôt vite car misant souvent sur les graph et la mise en scène), il est toujours intéressant a faire aujourd'hui.Malheureusement il a un gros defaut, du moins en normal, c'est qu'il est beaucoup trop simple a cause d'un surnombre d'objets de soins trouvables partout et de l'upgrade du hero qui permet de devenir un peu trop fort.De plus le jeu est assez court et ne propose pas de boss de fin alors qu'il y en a quelques uns dans le jeu, c'est bien dommage.