PS5 : 600 000 en 2021 Total depuis sa sortie : 765 000 La PS5 avec lecteur représente plus de 85% des ventes de la console.

Xbox Series S/X : 214 000 en 2021 Total depuis leurs sorties : 300 000 La Series S représente un peu plus de 50% des Xbox Series en France

Like

Who likes this ?

posted the 01/14/2022 at 05:38 PM by jenicris