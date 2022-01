C'est la rumeur qu'on entend depuis quelques jours déjà. Un nouvel épisode de Mario Kart serait en développement pour une sortie soit fin 2022 soit fin 2023. Nintendo, conscient que MK8 se vends encore très très bien, aurait décidé de juste le teaser cette année pour une sortie en 2023



Bref, sous titré Crossroad, le titre aurait la particularité de faire comme Smash Bros, à savoir réunir des personnages totalement externe à l'univers Mario d'où le titre "Crossroad". Agrémenter de plusieurs MAJ ? Rajoutant de nouveaux personnage, circuit et Kart un peu à la manière d'un suivi de Smash Bros.



Bref, tout ceci est à prendre avec des pincettes de rigueurs puisque rien n'a été confirmé jusque là, wait and see comme on dit...