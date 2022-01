article

2021 est déjà pour ma part une année particulière mais à majorité dominé par un sentiment d’une année ennuyeuse et oubliable.Bien entendu, on en peut pas faire abstraction du Covid, qui est passé d’une situation sanitaire exceptionnelle à une situation longue et pénible. Le début d’année au couvre feu à 18h m’a semblé une éternité, il n’y avait rien d’autre a faire que de rentrer chez soi sur ces journées où le soleil était déjà couché. J’ai donc eu peu de sorties cette année.Et malgré une petite accalmie au milieu de l’année, cette situation a généré beaucoup de tensions pour ma part. Etant dans le paramédical, l’instauration du pass sanitaire a généré une situation de zizanie parfois et vient ajouter un problème de plus. D’ailleurs j’ai une sensation de bateau qui coule inexorablement depuis septembre avec la forte poussée vers la fin d’année avec les explosions des cas. ( ENCORE !!!)Malgré cela, cette année a eu quelques fulgurances avec pas mal de changements importants d’un point de vue familiale, de domicile (en pleine rénovation) mais aussi professionnel.2021 est aussi l’année de mes 40 balais. Le fameux âge d'une crise.Et je dois l'admettre, j'ai une petite remise en question sur mon train de vie. J'ai encore tellement de choses sur ma wishlist de la vie et le temps passe de plus en plus vite. Du coup, c'est la reprise du sport plus intensif et c'est aussi une remise en question sur le loisir du jeu vidéo qui prends beaucoup trop de places à mon gout.Pour résumer, 2021 semble être une année de transition à tous les niveaux pour ma partSi je devais retenir une seule news de l’actualité JV de 2021, c’est bien l’annonce du Steamdeck. A l’heure actuelle, nous n’avons aucun retour de cette nouvelle console portable à cause de son report pour début 2022. Mais je suis sûr que je vous aie parlerais l’an prochain.Cette annonce comble un trou laissé depuis un moment, quel plaisir ce serait de pouvoir jouer à sa bibliothèque steam en portable. En plus, elle a l’air prometteuse.Bien que les nouvelles consoles sont arrivées, beaucoup de jeux sont sortis ou vont sortir sur les deux générations: resident evil village, kena, last judgment, god of war, ragnarok, horizon forbidden west.Sans oublier sony qui se permet de copier les mauvais aspect de nintendo en gonflant eux aussi leur ludothèque artificiellement par la sortie des versions goty de leur jeux ( Uncharted, ghost of tsushima, death stranding director cut) . Au début, c’était acceptable car gratuit mais la taxe next gen est arrivé.De toute façon, je n’ai jamais cru à cette next gen aussi tôt, il y avait encore une année de ps4/xbox one à faire. Je sens une année de fin de génération qu’on n’a pas laissé le temps de finir.Comme dit plus haut, 2021 semble aussi une année de transition pour le jeux vidéo.- j’en aie quelques un alors pèle mêle, on a- les jeux qui sortent dans des états de version beta ( cyberpunk, gta trilogy, battlefield)- L’annonce de la fin des store ps3/ vita/ psp( annulé mais finalement retardé),- Le prix de l’eshop + pour une valeur ajoutée scandaleuse, nintendo qui a été bien radin cette année d’ailleurs.- Les reports des reports, c’est compréhensible, le covid est passé par là mais c’est long quand même.La continuité des conférences préenregistré en ligne, plus aucunes vies, aucuns spectacles, aucunes excitations dans ces annonces.La qualité s’en ressent, c'est de plus en plus médiocres à tel point que j'en suis rendu à préférer la conférence des video game award cette année.L'année 2021 est pour moi l'année de l'entrée de la next gen. Ca été long mais j'ai réussi à m'offrir une ps5 sans forcer le destin. J'ai pu même avoir une Xbox serie X que j'ai offert au frangin.Ce sont deux grosses consoles pleines de promesses, faites pour tourner sur des écrans 4k.La série X semble avoir plus d'options d'ailleurs car elle a activé des options de mon lg C1 que je ne soupçonnais pas.La ps5 possède elle une interface plus claire.En revanche, le covid, les temps de développement, les pénuries et les sorties précipitées de ces consoles font que les vraies jeux next gen ne suivent pas et ne sont pas nombreux. Ils sont par contre assez impressionnants, j'ai testé Forza horizon 5, c'est une véritable vitrine de la next gen.Fort heureusement, la rétrocompatibilité les sauvent et permet d'avoir un catalogue conséquent. Sans oublier les services respectifs ( gamepass, ps+, psnow) qui prennent beaucoup d'ampleurs.2021 a rimé avec la ps4 pour ma part. C’est incroyable le nombre de jeux disponibles sur cette console: du jeux indé, du rétro, des compilations arcade, des triples A. Jamais le choix n'a été aussi large et le backlog grossi encore et encore avec des dossiers dans tous les sens. Cette console est là pour encore de long moment de jeux.Sur switch, en revanche, c’est le néant. Ce n’est plus ma console, c’est celle des gosses et rien ne m’a attiré cette année. Elle reste une console assez intéressant pour la collection car elle propose pas mal de version physique de jeux indépendants. Son côté portable m'a juste été utile pour les vacances d'été.2021 coté jeux n'est pas la meilleure année. Mis a part quelques jeux qui m’ont plu, la plupart des jeux que j'ai fini ne m’ont pas marqué (mis à part le dlc d'outer wild), pas autant que 2020.En fait, je me remets pas mal en question sur la place du jeu vidéo qui est de plus en plus grande, du fait que la jeune génération derrière commence aussi à s'y mettre. "Ca joue trop au jeux vidéo" me dis je parfois.Et puis, étant un joueur qui aime finir ses jeux, j'ai ce que j'appelle en ce momentCe sentiment d'avoir une sorte d'obligation de tout faire mais tu sais que tu n'as pas le temps de le faire. C'est chiant, il faut vraiment que je lâche prise la dessus.Bon allez, sur ce, voilà le p'tit top par machinesBien que possesseur d’une ps5, la ps4 a occupé une position centrale cette année, et ce n’est pas fini vu le gros backlog que j’ai dessus.Enorme dlc d’un jeu tout aussi énorme. Mon âme a été prise. J’y pensais nuit et jour avec des Eureka qui surgissait même pendant que je faisais la cuisine. Mon jeu de l’année.Ma psvita ne m’a servi que pour jouer au début de l’année, puis je l’ai ressortie pour la mettre à jour et sauvegarder mes jeux à la suite de l’annonce de l’arret de store. Puis, elle a pris le placard.Un jeu lucas art dans sa forme la plus classique avec un seul environnement décliné en trois époque interdependant. Enigme farfelue. Bon moment sur vitaUne console pour lequel je pioche encore dans sa ludothèque pour faire un peu de retro avec mes fils et en particulier les zelda.Je dois vous dire que je suis surpris par ce jeu et surpris en bien. Quand je lisais les avis d’époques, je m’attendais à un zelda moyen et je dois vous dire que c’est le meilleur zelda 3d que j’ai fais à ce jour. Il est le mieux rythmé, le mieux scénarisé et le mieux agencé.2022 sera destiné a skyward sword surpriseLa switch a fonctionné à balle cette année encore mais absolument pas par moi. Je trouve d’ailleurs que mes sessions switch cette année peuvent presque se compter sur les doigts d’une main. C’est le néant. Curieuse situationC’est un jeu que j’ai pris uniquement pour sa partie inédite avec bowser et non pour le remake de “mario chat” Je l’avais commencé à sa sortie puis ça m’est tombé des mains avant de le boucler rapidement en deux sessions de soirée sur cette fin d’année. C’est un nouveau mario mais ce n’est pas si mémorable. MouaisJ’ai pas mal picoré sur le pc cette année avec pas mal de jeux indépendants comme rhythm doctor ou 12 minutes mais je retiens surtout la bonne surprise.Alors franchement il est énorme ce jeu. Parti d’un concept, ce jeu se révèle super drole, riche avec beaucoup de références.La nouvelle arrivé de cette année. La ps5 m’a servi de ps4 pro pour le moment. J’ai ainsi le choix de la meilleure version tout en ayant la possibilité de prêter mes jeux ps4. J’ai pu ainsi me faire rise of the tomb raider dans sa version optimisé, commencer subnautica below zero, jouer à kena en 60fps. Par sa rétrocompatibilité, la ps5 prends doucement le dessus de ma ps4. En revanche, cette console possède l’un des meilleurs jeux de cette année.Le meilleur jeu de la ps5 pour le moment, un condensé d’idées avec le dualsense et de bonne humeur. Jeu au poil d’un point de vue gameplay, une vraie vitrine et plus que ça, ça parle à tous les fan de la marque playstation. Les clin d’oeils sont nombreux. Une véritable surprise.La console a pris la poussière cette année. Ah si, j’ai tenté de relancer demon soul dans la hype de la sortie du remaster sur ps5. Ca n’a pas duré très longtemps car ce jeu m’a littéralement fait jeter ma manette, chose que je ne fais jamais.Comme la ps3, disette totale. Elle a servi pour une ou deux session de kinectSur ce, je vais m'arrêter là pour le moment et rédiger mon top 2021 car j'ai encore des choses à dire. J'espère juste le pondre plus rapidement que le précédent top.Il me reste pour ma part à vous souhaiter à tous une bonne année 2022.J'espère vraiment que l'année 2022 sera meilleure en tout avec un peu plus de zenitude, un peu plus de positif.Meilleurs vœux, bonne espérance.