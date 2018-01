article



Xbox360 : Fruit ninja





Ps3 : Nier

PC: Gorogoa

Psvita : Grim fandango

3ds

WiiU : Nintendoland



Ps4 : Assassin's creed: Origins

Bonjour à tous, amis joueursNous allons entrer en 2018 et il est temps de faire place au bilan et au top de 2017. Avec mon petit exercice d'un top par machine, qui sera suivie comme l'année dernière par un top général.Bon, 2017, que dire?Sur le plan personnel, je dirais que c'est une continuité de l'année 2016 sur le plan familiale et sur le plan du travail.Pas de gros bouleversements mis à part de grosses péripéties de santé liés au petit dernier qui choppe tous les virus qu'il trouve......Non c'était quand même chaud en y repensant.je dirais que l'année 2017 a été une bonne année de jeu pour ma part, peu de déceptions et beaucoup de jeu de tout bords.Je n'ai pas eu de grosse claque intersidérale comme l'an dernier avec the last guardian mais j'ai eu de bonnes surprises.De plus, j'ai beaucoup hésité entre la switch et la VR et c'est le black friday qui m'a finalement convaincu pour un casque PS VR (200€ c'est moins cher que 300€, une logique implacable).Et malheureusement, je n'ai pas eu complétement le temps d'en profiter à fond, car je m'oblige à y jouer que les soirs où je suis dispo (quand tout le monde est au lit) mais l'effet est garantie et pour l'instant j'ai un très bon retour de cette "nouvelle console".De ce fait, mon expérience en jeu vidéo s'en retrouve encore plus enrichie.En me refaisant la chronologie des jeux, je me suis rendu compte que j'ai commencé l'année avec pas mal de petit jeux indé pour finir avec des triples AAA courant octobre.Et enfin, 2017 est l'année où j'ai profité un max de la WiiU avec mon fils, console dont j'ai pu en tirer le potentiel ludique indéniable.Bon allez, on commenceA part rejouer à fruit ninja avec mon fils sur kinect, la console n’a pas trop fonctionné malheureusement. De plus, l’année 2017 était tellement lourde. En fait, le fait d'avoir des gosses donne une nouvelle jeunesse aux concepts différents (kinect, psmove, wiimote...).La ps3 a beaucoup a autant que fonctionné que l’an dernier pour ne faire qu’un ou deux jeux dessus qu’il fallait terminer.Elle m’a aussi permis d’utiliser enfin les jeux wonderbook qui j’ai pu faire découvrir à mon fils, étant en âge de comprendre et jouer. C’est vraiment très sympa. Pas de regret sur mon petit investissement d’époque.Néanmoins j’ai pu reprendre deux jeux commencé il y a belles lurettes : Nier et vanquish et c’est Nier que je retiensps: Il faut vraiment que je me fasse demon soul avant que les serveur sautent.Pour me préparer à la sortie de Nier Automata, je me suis mis en tête de reprendre mon ancienne partie de Nier pour faire la fin B. Eh bien, croyez-le ou non mais j’ai repris mon pied sur cette seconde partie, même après 6 ans de battement.Les scènes supplémentaires, les traductions sous titrées des paroles des ombres et la nouvelle fin donnent une nouvelle dimension très contrastée à l’aventure de Nier et surtout sur les ennemis que l’on tue.Les malentendus sont souvent fatals et c’est tragique de voir que le manque de dialogue aboutissent à des fins aussi funestes.Pour les graphismes ps2 à l’heure de la 4k, je dois dire qu’après 1h de jeu, j’ai oublié cette carence pour retrouver un jeu profond, au gameplay riche et varié et qui finalement montre qu’un bon jeu restera un bon jeu au fil du temps.Peu eu le temps de faire la fin C, les conditions de pour y arriver étaient trop compliquées et j’avais envie de faire d’autre jeux (comme Nier automata par exemple).Ma plus grosse frustration pour l’année 2017 est de ne pas avoir joué sur pc, ne pas avoir découvert de petites pépites indépendantes. Et j’aurais vraiment voulu commencer cuphead, ce n’est que partie remise pour 2018.Mais, comme j'avais envie de compléter cette rubrique et que les retours du jeu sont bons, j'ai pu faire il y a peu GorogoaPetit jeu de puzzle indépendant que j’ai fini y a pas plus tard qu'avant hier. Le jeu est frais, très sympa, vraiment original et en plus il se paie le luxe de nous fournir une histoire.Comme il a été dit lors du podcast bilan de 2017, nous sentons tous que la ps vita est au stade palliatif. Du coup cette année j’ai investie dans une carte 32go pour télécharger tous mes achats et les stocker dedans avant qu’il ne soit trop tard.J’en aie profité pour la sortir de temps en temps en jouant en duo avec la ps4 grâce au cross save, j’ai pu refaire full trottle mais surtout découvrir Gim fandango, un titre que j’avais complètement loupé à l’époque.C’est une belle surprise d’été ce jeu !La mise en route a été très éprouvante mais dès que les rouages du jeu sont connus, je me suis bien amusé. J’ai retrouvé toutes les anciennes sensations des vieux jeux point n click d’avant avec une phase découverte de tous les environnements possibles, des dialogues avec tous les personnages et d’interagir avec tous les objets des tableaux pour en saisir tous les rouages et commencer à tout démêler.Le jeu est en plus assez long et super drôle.Pas grands chose cette année, j'avais tenté de commencer un phoenix wright 6 et chrono trigger mais rien à faire, je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Et pourtant, j'aime ces titres mais en fait, j'ai très peu d'occasion pour jouer sur portable.Console récupérée en fin d’année 2016, j’ai pu, cette année, en saisir tout son potentiel ludique. Pour faire simple, c’est LA console que j’utilise pour jouer avec mon fils et d’ailleurs c’est sa console favorite.La console est extrêmement bien conçue pour les jeux conviviaux adressés à un public laaaaaarge.Tous les jeux sont passés wario ware, wiiU party, mario 3d world, zelda windwaker hd, j’ai même refait mario galaxy dessus.La console a tourné énormément cette année.Il m’est très difficile de choisir un seul d’ailleurs. Néanmoins je joue le jeu et je retiens Nintendo landPour la simple et bonne raison que c’est le jeu où j’ai pu énormément jouer avec mon kid avec la meilleure interaction possible. Tout y est bien expliqué, rien n’y ait compliqué et c’est fun. Mention spéciale au mini jeu zelda et pikmin pour la coop et au jeu donkey kong pour le solo.La deuxième console qui a tourné à fond les ballons cette année, mais celle-ci, c’est la console du soir, c’est la console de papa, c’est ma console multimédia.L’appareil pour netflix, l’appareil pour se mater des vidéo youtube avec des potes le soir, l’appareil pour jouer… La ps4 m’a beaucoup servie et plu cette année.Plus de 70% des jeux finis cette année sont sur ps4 et c’est rigolo car en faisant la chronologie j’ai commencé l’année avec des petits jeux pour tenir la nuit ( pour donner le bib au petit nouveau) pour ensuite enchainer sur un gros jeu ( batman, un pur jeu du soir) et alterner tout au long de l’année avec une série des petits jeux suivie d’un gros jeux, et ainsi de suite. Puis une fin d’année avec un feu d’artifice de gros jeux (Nier automata, assassin’s creed origins, tekken7, yakuza 0)Il m’est extrêmement difficile de choisir un seul.Etant un gros fan de la saga, je n’étais pas spécialement enthousiaste pour celui-ci, l’époque et le lieu ne m’inspirait pas et j’ai eu une grosse peur de lassitude.Je me complément trompé sur tous les plans. Le jeu est une grosse surprise. L’époque est finalement extrêmement intéressante et très stimulante. Le jeu est plus maniable et plus agréable. La patte artistique est extra et nous offre des panoramas à tous les coins de montagne (mode photo à donf) et l’aventure principale (et aventures secondaires) de Bayek de Siwa est super cool.Tout ce cocktail de surprises a abouti à une claque bien ferme dans ma gueule de fan blazé en m’offrant un véritable voyage dépaysant, ludique et instructif. Ils ont réussi à me remettre dans le train de la hype pour la saga.Sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à me préparer pour aller bosser en cette fête du réveillon et à vous souhaiter à vous, très cher membre du site, un beau réveillon, une belle année 2018 et je vous transmets pour mes vœux.Bonne année 2018