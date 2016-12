Xbox360 : Enslaved, odyssey to the west





Ps3 : Yakuza 5

Wii : punch out

Psvita : severed

3ds : Phoenix wright 5, dual destinies

WiiU : New super mario bros U



Ps4 : The last guardian

pc : Ori and the blind forest

Bonjour, à tous amis joueursL’année 2016 s’achève et il est temps comme chaque année de faire un bilan de cette année de jeu vidéo.2016 est une année pleines d’évènements particuliers.Sur le plan perso, pas mal de mouvements sur l’emploi, la maison et la famille. J’ai eu beaucoup de péripéties, fini le temps de l’insouciance et bonjour les cheveux blancs.Sur le plan jeux vidéo, l’actualité a été aussi particulière avec une année que je trouve réussie pour la Xbox one mais aussi par l’annonce et sortie de jeux « des temps anciens ».Ça en devient même inquiétant. Avec les sorties de final fantasy 15, the last guardian, mais aussi l’annonce de double dragon 4, shenmue 3, full throttle, wind jamer et autre, j’ai vraiment l’impression d’y voir un chant du cygne avant que s’opère un profond changement.2016 a été aussi l’année de l’annonce de la switch et de la VR…..deux faits pas super marquant pour ma part.En revanche sur le plan ludique personnel, j’ai pas mal joué et surtout en fin d’année qu’en début. Surtout qu’en plus, j’ai pu m’offrir une WiiU et m’aménager une petite salle rien que pour le jeu vidéo (et croyez moi, ça sert), je n’ai donc pas pu m’ennuyer.Ps3, Wii, Xbox360, ps4, pc, Vita, 3ds, tout ce petit monde a fonctionné cette année avec beaucoup de bonnes surprises et peu de déceptions.Sur cet article, je vais rester sur mon concept du top par machine, je me demandais encore l’utilité d’un tel exercice tellement les machines se ressemblent aujourd’hui, mais finalement j’ai décidé de maintenir ce délire et faire un top classique dans un autre article.Allez, après des intro de plus en plus longues, il est temps de passer au topLa xbox360 est encore présente et c’est normal j’ai encore des jeux old gen à finir. Je n’ai fait qu’un seul jeu dessus cette année et c’est Enslaved, odyssey to the westUn jeu qui m’intriguait à l’époque par sa démo. Un jeu à la troisième personne reprenant le mythe du roi singe dans un monde post apocalyptique. Bien que mes yeux soient maintenant habitués à des meilleurs graphismes, je dois admettre que la mise en scène du jeu était pas mal du tout avec un gros point fort la première demi-heure de jeu. Malgré cela, j’ai joué finalement à un classique jeu d’action aventure avec de vieilles mécaniques de gameplay, sans saveur particulière.La ps3 fonctionne toujours à plein régime, la raison ? Tekken tag tournament 2.Mais aussi pour les mêmes raisons que la 360 et un jeu a pris tout mon attention en début d’année 2016 et c’est yakuza 5S’il fallait un dernier jeu de la licence yakuza, c’est bien celui-ci. Histoire excellente, gameplay excellent, richesse des mini jeux excellents et durée de vie énooooooooooorme.En fait, yakuza 5, c’est le maximum de tout ce que la série a pu nous offrir jusqu’à là.5 personnages, avec chacun une quête principale et une quête secondaire complète, 4 map différentes, ambiance jap garantie. C’est le top du top.La Wii m’a bien servie au premier semestre, surtout cet été, mais risque de ne plus l’être depuis que j’ai une wiiU et que je me suis rendu compte qu’il y aussi une wii dedans. J’ai en revanche profité pour finir des jeux qu’il fallait finir, il y a eu donkey kong et… punch outPunch out est un jeu que j’avais commencé à sa sortie mais diverse raisons m’ont poussé à le mettre en pause. Déjà à l’époque je le considérais comme un excellent jeu avec beaucoup de challenge. Une sorte de jeu de boxe, qu’on pourrait qualifier de boss rush aujourd’hui et qui reprends beaucoup du premier opus sortie sur nes.C’est marrant car punch out possède deux visages, le premier est très facile (sauf à la fin) et permet de gagner le titre mondial, le deuxième est le maintien du titre avec tous les adversaires à rebattre mais en beaucoup plus fort et avec de nouvelles techniques. A ce moment, le véritable jeu se révèle. C’est un jeu de reflexe, technique avec beaucoup d’humour.J’ai adoréLa psvita, je ne vais pas tourner autour du pot mais cette année, c’était la dèche. Non pas que la console manque de jeux mais peu d’occasions réelles pour la sortir de son étui. Le seul jeu fait est severedJeu à la première personne, jouant intelligemment avec le tactile. C’est un jeu de dextérité surtout, à tel point que je chauffais l’écran tactile tellement il m’excitait dessus. Je crois que c’est le seul jeu tactile avec un vrai challenge que j’ai fait depuis trauma center sur DS.Mais dans l’ensemble, un jeu moyen, sans plusCette console portable a sommeillé au premier semestre et s’est réveillé au deuxième grâce à la sortie de rythm paradise Megamix. Mais ce n’est finalement pas ce jeu qui a retenu mon attention car j’ai en profité pour continuer la saga phoenix wright.Cette saga reste avec le temps toujours aussi intéressante, et le cinquième épisode m’a rendu une bonne copie malgré le coté démat et non localisé. Dur, dur de décrocher quand on y rentre. Le 6eme opus est au programme de l’an prochain.La WiiU est une console que j’ai eu très tardivement mais cela ne l’empêche pas de tourner à plein régime aujourd’hui.New super mario bros U est le jeu que je retiens car c’est le seul jeu fait sur cette console pour l’instant. Assez sympa, surtout pour y joué avec mon fils.La ps4…. Ma console de salon principale avec beaucoup de jeux joués dessus comme street 5, des jeux indé comme bound ou inside, ou des gros jeux d’actions AAA comme uncharted 4. Depuis plusieurs mois, mon meilleur jeu sur cette machine était tout trouvé et ornait mon top d’office jusqu’à l’arrivée de The last guardianIl me faut deux pages minimum pour vous parler de ce jeu, tellement il m’a plu. Ce jeu est une œuvre, rien de plus, rien de moins.Il va être mon jeu de chevet pendant un bon moment et il va être dur de le détrôner de ma tête.Jeu excellent, concept excellent, durée de vie excellente, ost excellente, narration excellente, direction artistique excellente. Si je pense encore à ce jeu après une semaine, c’est qu’il se passe un truc.Cette année, peu de jeux sur pc. Il n’a quasiment pas servi au jeu et mon compte steam ne s’ouvrait plus.Il a fallu que je sois cloué au lit avec mon pc portable et avec une envie de remplir quelque chose dans cette section pour essayer quelques jeux de ma bibliothèque virtuelle. La bonne majorité de ma sélection m’a déçu sauf un et pas n’importe lequel.C’est Ori and the blind forestPurée, ce jeu est excellent. Un super jeu de plateforme, super jolie, super bien réalisé, superbe ost et gameplay aux petits oignons. Il mérite ses notes et ses critiques élogieuses.Y a rien à reprocher à ce jeux, j’ai passé un super moment dessus. BravoVoilà mon top 2016 par machine, je ne vais pas parlé de mes déceptions de l’année ici car je pense faire un article top 2016 classique car j’ai encore beaucoup à causer et sur pas mal de jeux.Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes, un bon réveillon et une bonne année 2017