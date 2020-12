article

point de vue personnel

Actu JV 2020



Vie de joueur en 2020

Wiiu : zelda the wind waker hd

Xbox 360 :

Ps3 :

Ps4 : final fantasy 7 Remake

Switch : katana zero

3ds :

Psvita :

Salut à tous amis joueurs,Nous arrivons à la fin de cette satanée année 2020 et il est grand d'en faire un bilan.Comme tous les ans, j'utilise ce top machine pour dresser le point de l'année d'un point de vue personnel, celui du joueur et celui de l'actu JV.Alors attention, année particulière, article particulierAnnée 2020 ou l'an 1 du CovidJe vais commencer immédiatement par là car il faut que j'évacue.En faisant un retour en arrière et en refaisant le film de cette année, je me rends compte que l'année 2020 a fini par être épuisante sur le long terme.Le début d'année était tranquille, puis arrivent les news de Wuhan (ville que je connais pas mal d'ailleurs. Ca parle de boucler la ville car un nouveaux virus vient d'apparaitre, ce qui m'avait paru presque incroyable vu la taille de la ville. Puis l'Italie est touché, le virus arrive à nous et enfin le mois de mars et le confinement mondial.La science-fiction rejoint la réalité, le monde entier se ferme, c'est un évènement tristement historique.Etant dans la santé en profession para médical, c'était une ambiance lunaire. Je pars au boulot dans une ville vide et je rentre directement chez moi en ne rencontrant personne. L'hôpital s'est progressivement transformé pour s'adapter à la future vague et c'était une attente angoissante. Puis les réa se transforment progressivement en base spatiale avec tenue et protection à l'appui.Mais habitant à l'Ouest, nous n'avons pas été aussi touchés que nos collègues de l'Est ou de Paris, je suis conscient de la "chance" que nous avons eue. Ce qui fait que sans mentir, ça s'est globalement bien passé.Malheureusement, et nous le vivons tous, le cours de nos vies n'a jamais repris une activité normale et le deuxième confinement a commencer à plomber cette année 2020:Moins de sorties, moins de rencontres, moins de sport, moins de danse, moins d'activité culturelles, et toujours cette prise de tête avec le covid au taff qui n'arrange plus du tous mes horairesA côté de moi, des personnes plus ou moins proches de moi commencent réellement à accuser le coup avec la baisse d'activité, voir même abandonnent pour se réorienter.Ce moment supposé transitoire n’est plus aussi court que nous le pensions.Il faut que je parle de mon autre passion: la danse hiphopAutant vous dire que cette année 2020 a été CA TA STROPHIQUE pour ce secteur.Les salles de danses ferment, les clubs n'ont plus ouverts, les évènements sont annulés. Ajouté à cela, le covid a donné le coup de grâce au Juste debout et mis à mal d'autres évènements.Et pour couronner le tout, la danse hiphop française a perdu des acteurs importants cette année. Et je le dis là, la dernière perte survenu ce 27 décembre m'a scié les pattes. (Pour les connaisseurs, je parle de Babson).Bref, force est de constater que des choses qui existaient avant le covid ne reviendront plus. Il va falloir s'y faire.Pour cette année 2020, j'ai trouvé l’actualité JV chamboulée, saccadée, frustrante et globalement nulle.Ça avait commencé avec les news sur l'E3 qui perdait de plus en plus ses soutiens. Depuis le début, je suis contre le remplacement des évènements physique contre des diffusions de vidéo préenregistrées. Pour moi, un show préenregistré ne remplacera jamais une conférence avec un miyamoto surgissant en link ou l'annonce d'un ff7 remake sous une pluie de crie de joie. De plus, qu'on le veuille ou non, L'E3 restait un rendez-vous où il y avait une convergence de news et de rêves. Ce sont des choses que le Covid a balayé car l'E3 a été purement et simplement annulé ainsi que beaucoup de salons. Et ça tombait mal car 2020 devait être le moment des révélations de la next gen.Et qu'est ce qu'elle a tardé à communiquer cette next gen sérieux. Cette communication par petit bouts, ce petit jeu entre sony et microsoft pour savoir qui communiquera en premier la date et le prix de leur console respective. Que c'était chiant!!!L'été m'a paru pourri pour les news JV avec cette dilution des coms, complètement espacé dans le temps et dont le contenu était de « pas terrible » à « moyen », le tout en suivant, pour la plupart, des conversations WhatsApp.Le tout avec un gros problème d'approvisionnement en fin d'année des ps5 et Xbox série X générant une belle frustration.Ce n’est pas une bonne année globalement en termes d’actualité jeux.Heureusement que les jeux ont été bons et je vais y venirNous allons passé dans le vif du sujet et basculé dans le positif cette fois car question jeu, c’est autre chose. Des gros titres attendu sont sorties. J’ai eu l’impression d’avoir plus joué cette année alors que je suis toujours à une quinzaine de titre cette année, soit ma moyenne annuelle générale. Cette impression, je me l'explique car j’ai eu affaire à des jeux riches en émotion, bien travaillé et surprenant. J'étais dedans.Le premier confinement est presque tombé au bon moment pour faire final fantasy 7 remake.D'ailleurs, c'est bête mais avec le confinement, j'ai eu une grosse pensée à Death Stranding, surtout pendant les douches après le boulot à être comme Sam Porter et évacuer tout ce virus collé à ma peau.J’ai eu plus de temps pour picorer, entamer la liste de jeux que je devais faire depuis un moment et découvrir des petites surprises.En bref, je trouve que bien que l'actualité JV mauvaise en 2020, j'ai eu une belle année de jeu vidéo.2020, c'est l'année où la ps4 et la switch ont turbinées, comme l'an dernier d'ailleurs. Pas de jeu PC, plus de vita, ni de 3ds.Et puis, une tv oled débarque en fin d’année, ça change pas mal les plans et les dispositions.Pour aller dans le retro, je refais quelques anciens jeux avec mon fils. j'ai pu finir avec lui zelda wind waker et final fantasy 9.Bon allez, on commenceEt oui, bien que la switch soit là, la wiiU possède encore des jeux à faire. Et notamment les deux zelda HD, wind waker et twilight princess. Alors peut être que dans quelques mois où vous tomberez sur cette article, l'actu dira que ces deux jeux sont sur switch mais pour l'instant ce n'est pas le cas.Cette année, j'ai juste pris le temps de finir zelda the wind waker HD.Un beau jeu qui ne vieilli pas beaucoup grâce à sa DA. C'est beau, c'est coloré, c'est fluide même, un vrai dessin animé vidéo. Mais je rejoins les critiques d'époque, à savoir une partie bateau ennuyante surtout dans sa deuxième partie avec la recherche des fragments de triforce.Tout pareil que l'an dernier. Elle prends la poussière dans le salon et ne sert qu'à kinect pour amuser les gosses ou du dance central.J'ai fini de mettre à jour toute ma ludothèque.C'est un super lecteur blueray pour regarder toutes la collection dragon ball z (nous sommes au dernier combat de l'arc buu), parfaitement posée dans le salon.Cela dit une grosse mise a jour à été faite, la ludothèque de la ps3 est bouclée, nouveau disque dur, tous les jeux téléchargés. Tout est à jour et prête à la postérité.Cette console a tourné à fond cette année encore. Contrairement à l'année dernière, son utilisation a été homogène toute l'année. C'est principalement ma console pour lequel j'ai eu pas mal de surprises avec death stranding, outer wild, creak, tumbo... J'ai picoré pas mal avec des jeux arcade comme wind jammer, street of rage 4, dragon ball fighterZ, tekken 7, street5...Attention, mon plus grand commence à la demander. Dragon ball fighter Z, ça le plait.Mon seul regret: pas de VR et resident evil 7 n'avance pasMa plus grosse baffe et mon jeu de l'année 2020 tout simplement. J'ai kiffé ma race avec ce jeu, j'ai vécu ce jeu, j'en veux d'autre comme ça. Je développerais plus sur mon top complet.La console de la famille, celle de tout le monde. Je crois que c'est LA console qui a le plus tourné cette année. Les petits jouent à smash, Pokémon, Minecraft et les grands à Ring fit.Nous avons terminé depuis peu le piano, dernier toy con de Nintendo labo. Sérieusement, c'est mortel ce concept et mine de rien, les petits jeux qui vont avec les objets construits sont excellents. La switch se transforme en pur jouet avec ça. J'ai presque envie de prendre un autre pack tiens.Comme je ne suis pas le seul à monopoliser la console et que les jeux ont une durée de vie ultra longue, je ne pourrais pas en donner un avis définitif sauf un.Un jeu devolver, dans la lignée d'un hotline miami. Sympathique mais pas mémorable.Elle est resté dans sa trousse de rangement toute l’année, je l’ai ressortie juste pour la recharger, histoire d’entretenir sa batterieElle est resté dans sa trousse de rangement toute l’année, je l’ai ressortie juste pour la recharger, histoire d’entretenir sa batterieEt voilà pour ce top machine. Je ferais un top plus complet de tous mes jeux finis cette année quand je le pourrais car j'ai encore plein de choses à dire sur les jeux.Il me reste pour ma part à vous souhaiter à tous une bonne année 2021