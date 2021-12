Avec le test de Axlenz sur Metroid Dread, je me suis rappeler de l'existence de Metroid Prime 4 et de Rétro Studio.Et je me demande bien ou ils en sont.Depuis le redémarrage de 2019, on as eu aucune info. Vous croyez qu'ils ont eu temps de faire quoi en 2 ans ? Le Scénario ? Décider du style graphisme ? un ou deux niveaux ?Ou ils sont en train de faire des barbecue ?C'est quand même dingue de se dire qu'ils ont rien sorti depuis 2014 et Donkey Kong Country: Tropical Freeze.Comment le directeur fait pour payer ses employés sans nouveau jeu ?