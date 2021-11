Voici une mise à jour en Novembre (Gratuit)

-Nouveaux personnages : Wiggler et Maskass

-Nouveaux parcours : Shelltop Sanctuary et All-Star Summit

-Nouveau mode : Target Golf

-Nouveau mode : One-On, One-Putt

-Un nouveau match classé pour le mois de novembre qui permet d’obtenir trois nouvelles couleurs pour Koopa Troopa.



premier nouveau mode , appelé Target Golf en anglais. Il demande de jouer uniquement avec les premiers coups, sans avoir besoin de connaître les règles précises du golf. Il faut lancer cinq balles sur une cible circulaire et les résultats dépendront de la position. Bien sûr, on peut y jouer aussi bien en solo qu’en ligne et en local contre quatre.

Le deuxième nouveau mode est le One-On, One-Putt, qui demande de frapper le green dès le premier coup et de mettre la balle dans la coupe au deuxième coup. On peut jouer à ce mode dans les parcours New Donk City et Shelltop Sanctuary (dans ce dernier, il y a aussi un niveau de difficulté spécial permettant d’utiliser un club spécial pour chaque trou).

