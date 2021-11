Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Analyse technique du jeu Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition par Digital Foundry :







Résumé Analyse technique du jeupar

Analyse de GTA III

-PS5/XSX : 3200x1800p-XSS : 2560x1440p-PSX/XSX : 30fps + frame pacing-XSS : 25~30fps + frame pacing-PS5/XSX : 3200x1800p-XSS : 1920x1080p-XSX/XSS : 40~60fps-PS5 : 35~60fps-XSX > XSS > PS5 : 50~60fps-Ici seule la PS5 gardent tous les paramètres graphiques du mode qualité.■Switch :en mode portable : 1068x600pen mode portable : 896x504p-En mode Salon : 1152x648p-Framerate : 20~30fps + frame pacing■Les versions Switch perdent en qualité de rendu de l'eau, en motion blur, au niveau des ombres sous les projecteurs, en occlusion ambiante, en distance d'affichage et en cartographie intérieure pour certaines pièces visibles derrière les fenêtres.■Les personnages dans la version remastérisée de Vice City semblent moins expressifs qu'auparavant.■Tous les choix/changements visuels ratés dans GTA3 et Vice City sont les mêmes dans San Andreas.■L'absence de brouillard atmosphérique pose problème, en plein vol la carte est visible entièrement ce qui gâche la profondeur de champs, c'est encore plus flagrant sur San Andreas.■Le patch correctif sorti récemment n'apporte presque aucun changement.