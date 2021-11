COMPORTEMENT DES PNJ



Les PNJ réagissent désormais aux balles qui passent près d'eux, comme les tirs à la tête manqués.

Les PNJ réagissent désormais lorsqu'un autre est assassiné à proximité.

Les PNJ entendent mieux et réagissent plus vite aux bruits de pas.

Les PNJ se faisant tirer dessus ne se mettent plus à couvert si le joueur est trop proche.

Les PNJ peuvent désormais déduire la direction depuis laquelle une grenade a été lancée.

Les PNJ n'arrêtent plus d'essayer de tuer Colt si Julianna utilise Nexus pour le lier à eux.

Les assassinats aériens interrompus ne rendent plus les PNJ presque invulnérables.

Nombreux autres correctifs et améliorations mineurs du comportement des PNJs, de leurs réactions, de leurs déplacements et de leurs positions.

Charlie Montague n'est plus bloqué dans le sol s'il est repoussé avec Transposition.



QUALITÉ DE VIE/ACCESSIBILITÉ



Ajout de la personnalisation des commandes à la manette et de l'inversion des joysticks droit et gauche.

Les boutons et le texte du menu Options de l'IU sont maintenant plus grands, ainsi que leurs zones de sélection.

[PS5] Ajout des options Profondeur de champ et Flou de mouvement Nous continuons à suivre les retours de la communauté et à étudier d'autres options de qualité de vie et d'accessibilité pour une prochaine mise à jour.



INVASION



Si Colt quitte la partie, cela compte désormais comme une victoire pour une Julianna contrôlée par un joueur.

Julianna contrôlée par l'IA est plus réactive aux actions de Colt.

L'antenne que Colt doit pirater pour fuir prend plus longtemps à pirater.

Les joueurs inactifs sont ciblés.

Les joueurs Colt qui restent trop longtemps dans les tunnels de Colt sont automatiquement ciblés, et cela ouvre les portes des tunnels.

Meilleures chances d'envahir des joueurs de votre liste d'amis lorsqu'ils jouent en mode En ligne.

Les charges Strelak lancées par des PNJ que Julianna a attaqués ne créent plus de faux ciblages de Colt pour Julianna.

Les joueurs entendent désormais correctement les réactions du joueur adverse au corps à corps.

Les charges Strelak collent désormais à Julianna comme aux autres PNJ.



INTERFACE UTILISATEUR



L'IU est désormais plus claire au sujet de la perte de résiduum à la mort.

L'apparence des armes et des autres objets est améliorée dans l'IU Équipement.

L'IU d'ATH affiche correctement les mises à jour des touches et des commandes.

Le jeu se mettra totalement en pause pendant l'écran de fin de partie.

Le corps à corps est désormais affiché correctement sur la roue des armes avec une manette (Y).

En utilisant un viseur, le pointeur ne disparaît plus lorsque le joueur est assez proche d'un PNJ pour l'assassiner.

Le réticule du Pistolet Héritage indique désormais l'éparpillement augmenté de l'atout Éparpillement.

[PC] Les joueurs n'auront plus à confirmer les changements des réglages visuels si rien n'a été changé.

[PC] Correction d’un problème suite auquel la sensibilité de la molette de la souris était trop réduite lors du zoom pour voir une arme dans l'IU Équipement.



GAMEPLAY DIVERS



Les améliorations de modules en double sont désormais converties en un objet plein de résiduum à récupérer.

À la Baie de Karl, Harriet et ses fanatiques ne peuvent plus tirer sur Colt à travers la porte de sécurité fermée de son bureau.

Toujours à la Baie de Karl, une certaine fenêtre du Hangar 2 a été restaurée à sa fonction prévue.

Les charges Strelak ne peuvent plus être lancées de façon à ce que le joueur traverse les portes ou d'autres surfaces.

Mettre un coup de pied à une charge Strelak pendant qu'elle « charge » ne cause plus l'explosion de la charge ni la disparition des charges suivantes lorsqu'elles sont lancées.

Le placement de tourelle ne peut plus être utilisé pour permettre au joueur de traverser les portes et autres surfaces.

Les antennes piratables donnent un retour audiovisuel plus clair de leur statut de piratage.

Correction d’un problème suite auquel Colt pouvait avoir deux armes dans la même main, ou une arme dans la main gauche au lieu de la droite après Reprise.

Correction d’un problème suite auquel une arme ne pouvait parfois plus être rechargée si le joueur était passé au même type de munitions en rechargeant puis était repassé à son arme d'origine.

Correction d’un problème suite auquel le Hackamajig ne pouvait parfois pas être équipé automatiquement dans une main libre lorsqu'il était obtenu.

Correction d’un problème qui pouvait mener le joueur utilisant Transposition à atteindre un rebord, déclenchant l'action Franchir des obstacles et bloquant le joueur sur le rebord au lieu de le franchir.

Correction d'un cas dans lequel les interactions de 2-BIT ne fonctionnaient pas comme prévu.

Correction d’un problème suite auquel certaines portes piratables ne pouvaient pas être ouvertes si elles avaient reçu un coup de pied pendant le piratage.

Il est désormais impossible pour plus d'une tourelle d'occuper un même emplacement.

Correction d’un problème qui pouvait piéger le joueur si les grandes portes du bunker de Fia se fermaient sur lui.



GRAPHISMES/AUDIO



Correction d’un problème suite auquel le joueur pouvait retirer la machette de sa main pendant l'animation d'un assassinat.

Correction de quelques problèmes d'intégration FSR et amélioration de l'ensemble de l'implémentation.

Correction d’un problème suite auquel le joueur pouvait retirer une arme enrayée de sa main pendant l'animation de désenrayage.

Correction de bugs, y compris certains pouvant causer des plantages, liés aux options graphiques DLSS et ray-tracing.

Correction de nombreux petits bugs visuels, y compris certains liés à la lumière indirecte.

Correction ou amélioration de nombreux détails et minutages d'audio, y compris l'amélioration de certaines lignes de doublage.

Amélioration du mixage audio dans tout le jeu.

Correction d’un problème suite auquel un bug graphique pouvait survenir en ouvrant une porte au moment où un capteur la ferme.

Les indicateurs lumineux des tourelles ne fonctionnent plus lorsque la batterie de la tourelle est détruite.

Les indicateurs lumineux hostile/ami sur les suppresseurs de champ correspondent désormais à ceux des tourelles.

Correction d’un problème suite auquel les tourelles désactivées émettaient le même son que si elles étaient déployées lorsqu'elles étaient lancées ou lâchées.

Correction d’un problème suite auquel, de rares fois, des portes fermées apparaissaient comme ouvertes.



SUCCÈS/TROPHÉES ET EXPLOITS



Correction d’un problème qui permettait à Julianna de recevoir des breloques en double.

Correction d’un problème suite auquel le succès « Tragédie générale » ne pouvait pas être obtenu correctement.

Correction d’un problème qui empêchait Julianna de remporter l'exploit Double vision en tuant Colt par assassinat en étant déguisée en un Visionnaire avec Mascarade.

Correction d’un problème qui permettait aux joueurs Julianna de remporter l'exploit Sorcière même s'ils avaient utilisé des armes.

Correction d’un problème qui ajoutait les morts de Colt au compte des coups de feu de Julianna pour le succès « Ne faites pas attention à moi ».



STABILITÉ



Correction d’un problème pouvant causer des plantages du jeu en utilisant le Strelak Verso.

Correction d’un problème pouvant causer des plantages du jeu si Colt mourrait au début d'une cinématique.

Correction d’un problème suite auquel le jeu pouvait parfois arrêter de répondre en quittant le Journal.

[PC] Correction d’un problème suite auquel le jeu pouvait arrêter de répondre en passant des commandes clavier à la manette, ou vice versa.



CONNEXION



Correction d’un problème suite auquel la première arme était lâchée lorsque le joueur Julianna ramassait plusieurs armes d'un coup.

Correction d’un problème suite auquel l'écran de résultats de mission et de progression pouvait être ignoré pour le joueur Julianna s'il se rendait immédiatement en matchmaking Invasion après avoir brisé la boucle en tant que Colt et vu les crédits.

Correction d’un problème suite auquel le message « Échec de la connexion au serveur » pouvait rester affiché à l'écran après avoir été résolu.

Correction d’un problème suite auquel Julianna pouvait apparaître au-dessus du sol et devait tomber brièvement avant de pouvoir bouger.

Correction d’un problème suite auquel les effets visuels de Karnesis, lorsqu'il était utilisé sur un PNJ, n'apparaissaient pas du point de vue de Julianna.

Gamergen

Mise à jour 2 qui améliore la réaction des PNJ et les déplacements ainsi que la clarté et l'apparence de l'interface, amène des options Profondeur de Champ et Flou du mouvement sur PS5 ou de personnalisation des commandes pour tous, et bien plus.