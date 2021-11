On aurait a faire à la même situation que Cyberpunk 2077, selon cette information. Mais difficile de juger encore à l'instant T si répercutions il y aura (si Sony, Microsoft et Nintendo feront quelque chose). Rockstar Games ferait face à une demande massive de remboursements de la part des personnes mécontentes de GTA: The Trilogy - The Definitive Version. Cela s'intensifierait via le backlash en cours que subit ce jeu à cause de ses nombreux bugs.L'éditeur avait retiré la compilation de leur launcher PC pour fixer des bugs mais cela concerne aussi les versions consoles, et situation cocasse dans la rubrique aide/remboursement de leur site web pas moyen de choisir la version trilogie mais seulement les jeux individuellement...