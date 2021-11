Sachant que l'on a eu pas mal de date de sorties ces dernières semaines. Et certains sont juste supposer sortir l'année prochaines.Bon après pas mal pourraient être repousser à 2023, des reports comme d'habitude.Comme ça de mémoire :Elden RingBOTW2Bayo 3Triangle StrategySplatoon 3StarfieldRedfallStalker 2Forza 8GT7Horizon 2GOW RagnarokFFXVIForspokenDead SpaceHogwarts LegacyStranger of ParadiseStrayGhostwire TokyoGotham KnightsKOFXVLego la Saga SkywalkerDying Light 2GollumSaint RowA Plage Tale 2Et j'en oublie des tas.

posted the 11/13/2021 at 01:29 PM by jenicris