Apres Fullmetal Alchemist, Silver Spoon et Arslan Senki, Hiromu Arakawa devoile sa nouvelle serie "Yomi no Tsugai " qu'on pourrait traduire par The Hinge of the Underworld soit La Charniere des Enfers.L'histoire suivra Yuru, un garçon vivant dans un village lointain au cœur de la montagne, passant son temps à chasser des oiseaux et à faire un avec la nature. Mais un jour, sa petite sœur Aya est amenée à surveiller la prison centrale du village – ce qui la contraint à s'y séquestrer. Petit à petit, Yuru est amené à lever le voile sur l'épais mystère qui enrobe son village d'apparence si paisible… Premier chapitre le 10 Decembre dans le Shounen Gangan.