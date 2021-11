Le mode Performance utilise une résolution dynamique à 60fps et modifie les paramètres de LoD, le mode Résolution fonctionne en 4K natif sur PS5 et XSX, 1440p sur XSS. La densité de l'herbe et des objets est différente selon les consoles (il pourrait s'agir uniquement des consoles next gen et des consoles current gen).Un patch (day one ou post-lancement?) ajoutera le Ray Tracing sur PS5, Xbox Series X et PC, mais il semble que le RT ne soit pas prévue sur Series S