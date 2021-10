Jeux Vidéos

Flaahgra

Bon restons sur le gameplay et purement le gameplay car je sais qu'au niveau de l'histoiren'a point fait l'unanimité loin sans faux !Alors comment verriez vous un second jeu Metroid dans la même veine de gameplay qu'Other M ?Qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui change ?Pour ma part le seul truc que je verrais en changement c'est la vue missile que j'enlèverais, je réserverais la vue à la première personne que pour scanner l'environnement (recherche d'info ou ou rayon x)Il faudrait aussi que les environnements soit plus facilitant sur l'utilisation du Speed Boost, du Shinespark et de l'Attaque en vrille. Donc peut être des environnement plus vastes.Imaginez si on pouvait avoir l'agilité et la souplesse du Speed Boost / Shinespark dedans un environnement à la Other M.Ajuster le niveau des séquences QTE en les rendant plus punissables si on échoue, je trouve qu'au final Other M sur ce point de vue c'était un peu trop facile.Enfin pour les combats de boss faire plus usage de l'environnement 3D en nous forçant presque à utiliser celui-ci contre le boss. Je dis presque car on pourrait soit le battre à la régulière avec nos armes ou alors utilisé un gouffre ou un éperon rocheux pour battre un boss. Certains Boss ded'ailleurs nous faisaient utiliser l'environnement pour battre un monstre, exemple le monstredansEnfin pareillement que Dread pouvoir aussi vaincre un boss si on arrive à exécuter un counter déclenchant une séquence QTE.En conclusion sur les combats de Boss le jeu devrais nous donner trois choix possible de vaincre voir combiner les trois.Pour les upgrades ils faut des séquences break et que le jeu dispose du même atout queque l'on puisse les choper dans l'ordre que l'on veut avec purement du talent et de l'entrainement.Voilà pour ma part maintenant j'attends vos suggestions et ou critiques sur mes idées à vos clavierAh ! Aussi laisseriez vousfaire encore un jeu Metroid pour