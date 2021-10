Explorez les systèmes coloniaux de Starfield avec le Design Director de Bethesda Game Studios, Emil Pagliarulo. Obtenez de nouveaux détails sur le cadre unique de Starfield et les factions qui y vivent. Des deux plus grandes factions des systèmes colonisés - l'union Coloniale et la confédération Liber Astra- aux pirates de la Flotte Ecarlate, en passant par les explorateurs intrépides de Constellation, avec lesquels vous commencerez votre voyage dans Starfield.



Découvrez en avant-première les systèmes coloniaux et les factions qui y vivent, l'union Coloniale et la confédération Liber Astra en passant par les pirates de la Flotte Ecarlate.

- En l'an 2330- Les systèmes coloniaux se trouvent dans une petite poche de la voie lactée où le jeu se déroule, à environ 50 années-lumière de la Terre.- 20 ans plus tôt, les deux plus grandes factions (Colonies Unies et la confédération Liber Astra) se sont engagées dans la "Guerre des Colonies". Aujourd'hui, ces factions vivent une paix précaire.- Factions ennemies : Mercenaires d'éclipse, Pirates de la flotte Écarlate, les Sidériens Violents, Maison Va'ruun (fanatiques religieux).- Constellation se consacre à la découverte des mystères de la galaxie. Vous êtes un nouveau membre qui explore les zones les plus profondes des systèmes coloniauxLe jeu que j'attends le plus de loin l'année prochaine sur Xbox.Day one.