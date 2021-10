Nintendo Master

Super Mario Eclipse fait partie de la restauration bêta, de l'amélioration partielle, du mod d'origine du port et de tous les services de fans. Avec des dizaines et des dizaines de nouvelles missions, des mondes entièrement personnalisés, des parcours secrets stimulants et une île Delfino interconnectée pour démarrer, c'est l' expérience Super Mario Sunshine que vous avez toujours voulue - et plus encore ! Isle Delfino cache tous les nouveaux secrets qui ne demandent qu'à être découverts, et avec plusieurs personnages jouables à vos côtés, il n'y a rien que vous ne puissiez faire. Présentant une toute nouvelle histoire élargie, de nouveaux gadgets fous, de nouveaux mouvements et capacités passionnants et des références à vos jeux Mario préférés de l'ère Gamecube, préparez-vous aux efforts de collaboration de toute la communauté de modding Sunshine pour enfin se réunir et vous apporter quelque chose de spécial ! Le mod Super Mario Sunshine est sûr d' éclipser le reste !