■La résolution interne de la PS5 est plus haute par rapport à celle de la XSX qui était plus faible et variait davantage, dans certaines scènes par exemple quand le jeu est à 1188 ou 1728p sur PS5 il est à 972 ou 1026p sur la XSX.■Résolution dynamique entre 720p~1440p sur XSX (en moyenne 1440p avec des variations) contre 1620p~1728p sur PS5 (en moyenne1728p), sur la machine de Sony la résolution est plus convaincante sur un écran 4K.■Les textures sont plus nettes sur PS5.■La version PS5 semble légèrement plus sombre du à l'absence de l'occlusion ambiante RT.■Le SSAO est utilisé à la place.■La résolution des ombres a été légèrement réduite par rapport à la XSX (low sur PS5, medium sur XSX, high sur PC).■La résolution des reflets RT est plus faible sur PS5 que sur la XSX, encore plus par rapport au PC.■Ces changements ne sont pas très perceptibles en jeu.■Les problèmes de frame pacing dont souffrait le jeu sur XSX semblent avoir été corrigés même si il y a toujours quelques baisses. La version PS5 est plus performante mais souffre des mêmes problèmes de frame pacing qui étaient présents au début sur XSX.■30fps sur XSX avec des petites chutes mais sans frame pacing contre 30fps sur PS5 sans chutes mais avec frame pacing.■Support des fonctionnalités de la DualSense.■Les temps de chargement : 10s sur PC, plus rapides sur XSX 13s contre 21s pour la PS5 (sur cette dernière il semble que les API disponibles pour ne sont pas encore utilisées).