Anime

Pour ceux qui se demanderait ce que vaut le travail du réalisateur du film Saint Seiya, voici certains court métrage et intros de jeux video qu'il a réalisé.Cathedral, pour lequel il a été nominé aux OscarsA noter que les 3 derniers films ont été scenarisé par Błażej Dzikowski, le scenariste qui a établi la structure de base du film Saint seiya (scenariste qui comme Tomek Baginski a confirmé sur twitter connaitre Saint Seiya depuis l'enfance)dans le monde du jeu video, beaucoup d'entre vous ont dû voir le travail de Baginski sans le savoir vu qu'il est le principal collaborateur de CD Project pour leurs intros de jeux.Même si le style est très différent de ce que l'on imaginerait de Saint Seiya, ces intro et court métrage montre une vrai maitrise de l'immensité demesuré et gout prononcé pour les ralenti(qui pourrait servir pour les chevaliers supposés se déplacer très vite) et des ambiance pesante emprunte de mysticisme.Ses precedents travaux ainsi que ceux de son scenariste (ainsi que les 2 scénaristes ayant finalisé le script qui ont écrit Cloverfield lane) laisse aussi penser qu'on peut oublier une adaptation trop gamine, ça va être du saint seiya pour adulte.