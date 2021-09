Les ennemis puissant, yen a la pelle dans les JV, je vais donc passer en revue les ennemis qui vous OS dans les jeux vidéos qui m'ont marqué. Bien évidemment, ce top est totalement subjectif.10)- Le Dahaka ou "Gardien du Temps" est l'antagoniste principal du jeu "Pop l'Âme du Guerrier. Il poursuivra tout le long du jeu le Prince afin de le punir pour avoir modifier le temps dans le 1. Les phases courses poursuite sont assez stressante car il faudra aller vite pour le semer. Le Dahaka, si vous traînez trop pourra vous attraper à distance avec ses tentacules et c'est le OS assurer.9)- La belle Lara Croft se frittera contre un T-rex dans le tout premier jeu sur PlayStation et dans le Remake Anniversary. Le dinosaure vous tue en un coup si il vous choppe avec sa gueule. Un bon nombre de bastos sera nécessaire pour en venir à bout, et il vous faudra l'éviter aussi longtemps que nécessaire. Un moment assez marquant car on s'y attends pas du tout.- Le Slender Man est bien connu des joueurs amateurs de l'horreur. Ce personnage flippant vous pourchassera sans relâche dans le jeu, oubvous devrez trouvez des pages à l'aide de votre lampe torche. Malheureusement, le Slender vous suit et il vous faudra l'esquivé, ya une part d'aléatoire on est d'accord et parfois il vous tue sans trop savoir comment, mais il reste assez marquant même si la part d'aléatoire est très présente dans ce jeu. Quand il vous tue, l'écran se brouille et on le voit apparaître devant l'écran dans un bruit strident suivis de Game Over.7)- Ce gros balourd est l'antagoniste principal de Outlast premier du nom. Il vous pourchassera tout le long du jeu, au début du jeu, dans les égouts, au milieu et à la fin. Heureusement pour vous, vous êtes plus rapide que lui, et le fuir ne sera pas trop difficile. En revanche, si il vous chope, c'est la mort assurée car il vous arrache la tête en un seul coup. La musique quand il vous poursuit est horriblement stressante...6)- Jeu qui m'a vraiment marqué, Subnautica abrite dans ses profondeurs des créatures nommés Léviathan. Et j'ai décidé de mettre le plus terrifiant d'entre eux, à savoir le Leviathan Fantôme. Faisant environ 100 mètres de long, la créature vous déchiquetera en un coup si il vous attaque, et même dans votre sous marin vous n'êtes pas à l'abri face à ce monstre terrifiant.5)- Un mix entre Kayako de The Grudge et le fantôme de The Ring, cette abomination a quatre bras sera l'un de vos pire cauchemar dans la peau de Sebastian. La créature sera très rapide et il sera difficile de lui échapper, de plus elle peut se teleporter. Heureusement, elle est vulnérable au feu mais même la cramée ne sera pas si simple...Si elle vous attrape, c'est la mort assurée.4)- Les claqueurs sont la forme la plus dangereuse après le colosse et c'est le troisième stade de l'infection dû au parasite Cordyceps. Ils sont aveugle ce qui fait qu'ils se repèrent uniquement au son et par écho localisation. Il faudra pas du tout faire de bruit pour ne pas les alerter et marcher accroupi. Si ils vous chope, ils vous croqueront la carotide sans autre forme de procès, à moins que vous ayez un surin pour avoir droit à une seconde chance...3)- Ce monstre est un villageois qui a été infecté par le parasite Plagas et qui est armé d'une tronçonneuse. Assez résistant, il vous coupera la tête si il arrive à vous avoir avec sa tronçonneuse. Il existe une variante nommé Sœur Bella dans le jeu oubcette fois, ce sont deux femmes qui ont cette arme même si le principe reste exactement le même que le Docteur Salvador.2)- Ce monstre tout droit sorti de l'un de vos pire cauchemar est l'un des antagoniste principal de Silent Hill 2. Armé d'une gigantesque machette couverte de sang, et affublé d'un tablier orné de tête couper de ses victimes, le Pyramid Head est une créature qui fait partie des plus monstrueuse qui soit dans l'univers des JV. Il faudra principalement le fuir et éviter le combat coûte que coûte, car déjà il est très résistant mais comme si cela suffisait pas, il vous OS avec sa machette (logique il serait pas dans ce top sinon)1)- La créature de HR Giger à l'honneur avec Alien Isolation. Clairement numéro un et déjà élu dans un de mes précédents top comme mon nemesis préféré. Quasiment tout le jeu, la créature vous traquera, et vous devrez l'esquiver autant que possible. Inutile de la fuir, elle cours plus vite que vous, si elle vous voit c'est la mort assurée, sauf si vous avez le lance flamme, vous pourrez la faire déguerpir mais elle reviendra très vite à la charge... Un perpétuelle cache cache avec la mort en somme...Voilà, j'espère que ce top vous aura plu ! Hésitez pas à me dire votre top 10 dans les commentaires. A la revoyure !