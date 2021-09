Premier trailer de l'anime Deep Insanity: The Lost Child, projet Cross Media de Square-Enix qui a deja donné lieux a un jeu sur mobile et a un manga.L'histoire est ""legerement""" inspiré sur Made in Abyss (sans sa DA et en plus futuriste) puisqu'un enorme monde souterrain appellé Asylym a été decouvert par l'humanité, ce dernier ayant sa propres faunes et flores. Les humains partent l'explorer pour piller ses richesses mais aussi decouvrir un remede a un syndrome appellé Syndrome de Randolph qui provoque des comas.Daniel Kai Shigure, le hero de l'anime, decide de s'y rendre dans un but inconnu.La serie debutera le 12 Octobre 2021