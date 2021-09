Si Sony Pictures Entertainment détient les droits cinématographiques de 900 personnages issus des comics de Marvel (un deal à 25 millions de dollars dans les années 2000 où plusieurs personnages du Marvel Cinematic Universe ont été refusé), lui permettant notamment de concevoir un Sony's Spider-Man Universe (SSU), anciennement Sony Pictures Universe of Marvel Characters, ce n'est pas le cas des jeux contrairement à que certaines personnes peuvent encore penser. Néanmoins Marvel a confessé à de nombreuses reprises que les adaptations de l'homme-araignée sur consoles étaient liées à Sony Interactive Entertainment et Insomniac Games depuis la fin du partenariat avec Activision en 2014.Pour le reste, c'est donc des commandes ce qui explique pourquoi Iron Man VR a été développé par Camouflaj (en partenariat avec SIE), que Square Enix a raflé Avengers (développé par Crystal Dynamics, Eidos Montréal, Nixxes Software et Crystal Northwest) et Guardians of the Galaxy (développé par Eidos Montréal) tandis que Take-Two Interactive va faire cohabiter différents univers Marvel à la sauce XCOM avec Midnight Suns (développé par Firaxis Games). Bien que ces jeux ne sont pas imbriqués dans le même univers, Sony semble préparer petit à petit le terrain, avec l'approbation de Marvel, pour un Marvel Gaming Universe (MGU). En effet, Spider-Man, Spider-Man : Miles Morales et prochainement Spider-Man 2 se déroulent dans l'univers Earth-1048, tout comme Iron Man VR et a priori Wolverine au vu des références dans le premier trailer. Contrairement au cinéma, le fameux MGU de Sony pourrait donc connecter différents personnages du catalogue de Marvel, sans se focaliser uniquement sur l'univers Spider-Man.Etant donné qu'Insomniac Games est fortement impliqué dans le projet, ne serait-il pas judicieux pour Sony de créer un nouveau studio (avec les développeurs en charge des jeux Spider-Man et Wolverine) afin de ne pas condamner IG a être le fournisseur principal du Marvel Gaming Universe malgré une équipe se focalisant sur de la VR et une licence inédite avec du multi ?