La sphère geek sera a son apogée en 2022, si vous n’êtes pas d'accord changé de passion alors.



Le retour de la franchise Avatar au cinéma et seigneur des anneaux à la télévision, des suites de grosses licences ou film mythique de l'époque du calibre d'Indiana Jones et Top Gun, (sans oublier Mission Impossible 7). Une nouvelle vision pour Batman également et DC/WB qui vont également fournir 3 ou 4 projets DC Comics à l'écran!



Un Marvel Studios dans sa meilleure année avec pas moins de 4 films (4 suites de ses plus grosses licences, Thor, Black Panther, Captain Marvel et Doctor Strange), un téléfilm pour les fins d'années et également 5 séries pour Disney+ !



2022 marquera également le retour de la franchise Star Wars! Avec pas moins de 5 projets toujours à destination de Disney+ dont la série événementielle: Obi-Wan Kenobi qui fera le buzz, étant décrite comme la "revanche du siècle", soutenue par le retour de Mandalorian pour fin 2022 et les nouvelles séries à côté.



Côté jeux-vidéo, chaque constructeur dispose d'arguments de poids! Nintendo aura à disposition son Zelda BOTW2, l'attendu au tournant: Pokémon Arceus qui se veut être le renouveau de la franchise, commercialement parlant ces 2 titres s'annoncent monstrueux, également chez les concurrents le retour de Kratos avec God of War 2!



Et d'autres sorties de qualité mélangeant nouvelles IP chez les uns, suites prometteuses chez les autres et jeux extrêmement attendus partout.



2022 sera clairement, une boucherie pour n'importe quel geek qui se respecte.