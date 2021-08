Là je viens de voir que le Real serait près à lâcher 200 millions avec les bonus. Si a 18h, y a toujours aucune réponse du PSG, ils laissent tombé si j'ai bien compris ? Le Real est chaud quand même, sachant qu'ils pourraient attendre janvier pour commencer à négocier avec lui histoire de l'avoir gratis en juin. Et vu qu'il veut partir...^^

posted the 08/30/2021 at 03:19 PM by jenicris