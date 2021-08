Spoiler :



les deux actes avec une seule run fail dans les deux cas (je ne préférais pas spoil qu'il y avait deux actes pour les personnes qui ne veulent pas savoir)

Salut tout le monde !Bon du coup je me suis prispour le stream et par curiosité vu tout le bruit qu'il y avait eu sur la difficulté je me suis dis aller pourquoi pas !Surtout que j'adore me faire du mal sur les souls c'est ce qui m'a attiré.Et au final je l'ai fini d'une traite j'ai faitDu coup vraie difficulté ou les gens on encore fait du ouin ouin pour rien ?Je veux dire,, vous trouvez vraiment le jeu insurmontable et dur au point de devoir rajouter unQu'on rajoute un système de "checkpoint" pour pouvoir éteindre la console en plein milieu d'une run ça oui je suis pour parce que laisser la console en repos je suis pas fan, mais pour le mode de difficulté honnêtement c'est le but d'un Rogue lite d'avoir du challenge non ?Sinon vraiment excellent jeu, j'ai eu très peu de ralentissement, j'ai adoré la DA, l'ambiance sonore absolument folle, le gameplay est nerveux, le challenge est malgré tout présent si on ne fait pas attention ça peut vite se tourner en notre défaveur. Superbe expérience !