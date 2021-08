Voila le top 50 !My Hero Academia #31 (378,661)Les dernier scans m'ont remis dedansDr. Stome #22 (135,352)Je regarde que l'animé, c'est sympas mais pas incroyable.Dragon Ball Super #16 (107,812)Grand Blue #17 (92,431)Jamais entendus parler de cette série.Mashle #07 (77,476)Plagiat de Harry Potter dans les premier chapitre,06. Bungou Stray Dogs #21 (67,941 / 70,838 )07. Tokyo Revengers #23 (64,705 / 583,028 )08. Yuukoku no Moriarty #15 (61,893)09. Dandadan #01 (57,761)10. Tokyo Revengers #08 (55,037 / 851,665)11. Tokyo Revengers #07 (54,982 / 866,642)12. Tokyo Revengers #09 (54,115 / 840,367)13. The Elusive Smurai #02 (53,483)14. Tokyo Revengers #10 (53,301 / 832,536)15. Tokyo Revengers #06 (52,899 / 882,124)16. Tokyo Revengers #11 (51,831 / 800,613)17. Mairimashita! Iruma-kun #23 (51,467)18. Tokyo Revengers #12 (51,210 / 794,318 )19. Makai no Shuyaku wa Wareware da! #06 (50,574)20. Tokyo Revengers #13 (50,572 / 784,529)21. Tokyo Revengers #14 (50,241 / 775,333)22. Tokyo Revengers #15 (50,042 / 769,679)23. Tokyo Revengers #16 (49,433 / 753,742)24. Tokyo Revengers #17 (49,421 / 743,465)25. Tokyo Revengers #05 (49,411 / 875,770)26. Tokyo Revengers #22 (49,080 / 725,361)27. Tokyo Revengers #18 (48,888 / 732,837)28. Tokyo Revengers #19 (48,847 / 726,362)29. Uzaki-chan wa Asobitai! #07 (48,790)30. Tokyo Revengers #20 (48,708 / 725,881)31. Tokyo Revengers #21 (48,212 / 728,495)32. Tokyo Revengers #01 (45,105 / 905,000)33. Tokyo Revengers #02 (43,352 / 882,417)34. Blue Box #01 (43,135)35. Tokyo Revengers #03 (42,536 / 863,602)36. Tokyo Revengers #04 (41,988 / 852,138 )37. Getsuyoubi no Tawawa #02 (40,764 / 41,114)38. Ayakashi Triangle #05 (39,397)39. Kingdom #62 (36,016 / 619,930)40. Made in Abyss #10 (29,228 / 91,812)41. Getsuyoubi no Tawawa #02 Ao-ban (27,328 / 27,736)42. Kuutei Dragons #11 (26,841)43. Akuyaku Reijou Tensei Ojisan #02 (24,532 / 24,800)44. Tensei shitara Dainana Ouji Datta node, Kimama ni Majutsu wo Kiwamemasu #04 (23,810)45. Jujutsu Kaisen #16 (22,761 / 1,929,613)46. Yakumotatsu Arata #05 (22,471)47. Do S Obake ga Nekasete Kurenai #03 (22,100)48. Sousou no Frieren #05 (21,258 / 320,732)49. Honey Lemon Soda #17 (20,636 / 172,182)50. Mystery to Iu nakare #09 (18,855 / 272,695)La série qui explose en ce moment est clairement Tokyo Revengers, tout les tomes vont atteindre le million de ventes.