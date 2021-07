son passage consacré aux spécificités de la version Switch du jeu

Élément particulièrement intéressant de cette vidéo,. Dès sa sortie, elle contiendra des éléments pas encore proposés ailleurs comme deux nouveaux modes de difficulté : Facile et Difficile, des quêtes annexes inédites et des fusions (Vegetto et Gotenks) jouables ailleurs que dans l'histoire principale. À noter que pour Vegetto au moins, la vidéo laisse entendre que la fusion peut être déclenchée en cours de combat.Une autre des particularités de cette version Switch, c'est qu'elle est proposée d'emblée avec les deux chapitres vendus en DLC sur les autres versions du jeu et déjà disponibles sur ces dernières. Pour ce qui est du troisième chapitre additionnel, intitulé Trunks : Le Guerrier du Futur, il sera quant à lui disponible sur l'eShop dès le jour de la sortie du jeu sur Switch.Pour rappel, Dragon Ball Z Kakarot débarquera sur Nintendo Switch le 24 septembre prochain. Les éléments que la version Switch recevra en premier seront proposés sur les autres plates-formes plus tard.