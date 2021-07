Jeux Video

Article rapide.

ça vient de reddit mais source considérée fiable, ayant notamment leaké un paquet de choses sur Far Cry 6 (d'ailleurs, la première vidéo de gameplay venait de lui) et la date du 8 juillet pour le State of Play.



Et donc :

- GTA V "Enhanced" sera présent durant le State of Play.

- Le premier trailer (ou teaser ?) de God of War Ragnarok sera lâché courant août, en même temps qu'un trailer avec date de sortie pour Horizon Forbidden West.



(Par contre on ne sait pas dans quel "cadre", genre soit un State of Play ou pourquoi pas durant la conf GamesCom...)