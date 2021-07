Pourquoi Nintendo refuse de passer à la Switch Pro ?



Je sais que les graphismes c'est pas la seule qui compte dans un jeu vidéo, mais Nintendo est quand même grave à la ramasse comparé à Sony et Microsoft.



Et en + de poser des problèmes niveau éditeur tier (n'est pas TW3 qui veut) ca leur pose des problèmes sur leur propre licenses.



Dont un certain Xenoblade Chronicles 2 qui souffre sur la Switch, le pauvre.



En bref Nintendo aurait intérêt à se bouger rapidement si ils veulent pas que BOTW2 ne tourne pas à 10 FPS sur Switch classique.