Metroid

Metroid 2D

E.M.M.I.

Chozo

Oh alors là je dis bien jouénon seulement ils vont nous pondre un jeuqui arrive bientôt (en Octobre) mais il reprenne un nom au combien symbolique dans la licence qui avait fait temps de théorie et autre débat sur la toile.Ce screenshot rappelez vous il vient d'une analyse d'une note dans un vaisseau des pirates de l'espace dans le jeuce jeu date de 2007. Soit 14 ans quel sera le rapport entre le fameuxet ce projet ? Quid duvivant vu dans le trailer (voir ci-dessous) ?Autre chose que j'aimerais savoir c'est comment on passe de cette armure à gauche deà celle de droiteBref vivement Octobre je suis je je suis hype !Merci Nintendo mercipeut être qu'on aura un portage deaussi en Octobre sur Switch