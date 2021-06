From Software





, directeur du studio, a accordé une interview au magazine Famitsu où il livre beaucoup d'informations sur leur prochain jeu,, qui sortira le 21 janvier 2022. En voici un résumé :- six zones principales qui fonctionnent comme des donjons distincts, gouvernées par des demi-dieux (vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez)- hub confirmé- il y a des catacombes, châteaux, forteresses, mini donjons, etc.- confiant qu'Elden Ring arrivera à sa date de sortie prévue- éditeur de personnage- plusieurs fins- degré de liberté beaucoup plus élevé qu'auparavant- des boss optionnels- les "battle arts" de DS3 reviennent mais ne sont pas fixés à une arme (~100 techniques)- des esprits peuvent être récupérés et équipés apparemment (sorte d'invocation)- différents types d'esprits: utiles pour des charges, comme leurre, pour la défense, etc.- les esprits peuvent être améliorés apparemment- il y a aussi des esprits plutôt inutiles avec d'autres caractéristiques- multijoueur lors de l'exploration de zones vastes (mais vous n'êtes pas capable de monter vos chevaux en multijoueur apparemment)- Elden Ring est plus "gérable" (à comprendre: "moins difficile" qu'un Sekiro je suposse) en raison des nombreuses options différentes dont dispose le joueur, mais il existe encore de nombreux ennemis coriaces- les dégâts de chute sont faibles pour ne pas décourager l'exploration- le monde serait le plus grand des soulsborn- il y a une carte du monde (très peu précise selon certaines rumeurs et pas de "GPS")- les donjons n'ont pas de carte- système d'artisanat avec des matériaux- Miyazaki suppose que la durée de vie jeu est peut-être de 30 heures "sans trop de détours"- le multijoueur asynchrone est de retour: vous pouvez apparemment créer des groupes (avec des amis par exemple) et donner une priorité plus élevée à leurs messages / cadavres, etc. (système de mots-clés, pas de limite sur la taille du groupe)Il spécule sur différents aspects du jeu :- le feeling des montures serait inspiré des élans rouge de Princesse Mononoké (la course, le saut, etc)- notre personnage pourra sauter- il y a un système de météo dynamique ainsi qu'un cycle jour / nuit- il est possible de passer en mode furtif à la manière d'un Sekiro, le temps couvert et la nuit pourraient influer sur notre discrétion- des chatêaux ambulants ! (cf la "tortue" géante du trailer, on y aperçoit un bâtiment)- beaucoup d'animations semblent reprises de DS3- il y a des esprits humains, à ne pas confondre avec des PNJs invoqués comme dans les souls mais plutôt des compétences d'invocation (cf au-dessus)- le feu de camp (aka bonfire) serait de retour et servira de checkpoint mobile !!- il suggère que tout ce qui est présent dans le trailer ne serait qu'un seul royaume (parmis les 6 donc), dont le roi au nombreuses mains serait son seigneurInterprétation personnelle du checkpoint mobile: certains endroits permettront de placer son feu de camp et pas n'importe où sinon cela rendrait le jeu trop facile (suffit de le poser après chaque pack de mobs), ou alors il consommerait un item peu commun comme les hummanités des DS limitant ainsi de le spammer. J'opte plutôt pour la 1ère option car je trouve très pertinent ce système pour l'exploration d'un open-world, il n'y aura pas de TP et cela nous obligera à parcourir le monde pour se rendre où l'on veut, le monde étant dynamique nous pourrions avoir quelques surprises lors des expéditions.