Il y a une obsession chez certains au point que dès qu'ils ont vu le trailer gameplay du nouveau Mario+Rabbids : "ah c'est propre ! C'est sur Switch Pro les gars !!!"... En oubliant que c'est une vidéo d'une alpha du jeu enregistrée sur un build sur un PC de développeur, bah comme toujours en faites LOL (à part ce qui se fait actuellement sur PS5).Et puis franchement, moi personnellement je ne trouve pas si différent du premier visuellement, il y a juste de plus grandes zones d'exploration avec plus de créativité/liberté artistique (alors que le premier étant un mix Mario/Rabbids, là on a des trucs esthétiquement originaux).Et vous alors, vous croyez aussi que ces images sont "issues de la Switch Pro" mais que ça n'est pas encore officiel et qu'on nous le cache ? Jason Schreier a effacé son tweet suggérant que ça serait la même chose que Watch Dog annoncé avec des images qui tournaient sur les PS4/XO non-annoncées à l'époque (... en oubliant certainement le putain de downgrade qu'il y a eu après haha).